«Авангард» победил в Sochi Hockey Open

Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фёдор Малыхин с передач Владимира Жаркова и Сергея Толчинского, Тимофей Давыдов, а также Сергей Толчинский, которому ассистировал Алексей Береглазов.

«Авангард» стал победителем турнира, набрав восемь очков после пяти матчей.