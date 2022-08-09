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1 час назад

«Авангард» обыграл «Адмирал» и стал победителем турнира Sochi Hockey Open

Чемпионат.comиещё 4

Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».

«Авангард» победил в Sochi Hockey Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фёдор Малыхин с передач Владимира Жаркова и Сергея Толчинского, Тимофей Давыдов, а также Сергей Толчинский, которому ассистировал Алексей Береглазов.

У «Адмирала» голы забили Вадим Хлопотов с паса Марка Вербы и Семён Иванов, ассистенты — Евгений Лисовец и Динар Хамидуллин.

«Авангард» стал победителем турнира, набрав восемь очков после пяти матчей.

Сегодня, 9 августа, пройдут ещё две игры турнира: в 15:45 мск встретятся ХК «Сочи» и минское «Динамо», в 19:30 — СКА и Россия U25.

Хоккей,Марк Верба,Вадим Хлопотов,Федор Малыхин,Алексей Береглазов,Сергей Толчинский,Семен Иванов,Евгений Лисовец,Владимир Жарков,СКА,Динамо,ХК Авангард,
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