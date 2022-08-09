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1 час назад

«Витязь» разгромил «Спартак» со счётом 8:0 в товарищеском матче

Чемпионат.com

«Витязь» в товарищеском матче разгромил московский «Спартак». Встреча, в которой хозяевами были красно-белые, завершилась со счётом 8:0 в пользу подольской команды.

«Витязь» разгромил «Спартак» со счётом 8:0
Фото: ХК ВитязьХК Витязь

В первом периоде счёт открыл Владимир Галузин, забросивший с передачи Станислава Ярового. Во втором периоде сначала Иван Зинченко поразил ворота Дмитрия Куликова, через 17 секунд Степан Урулин забил третий гол. Через 1 минуту 20 секунд Александр Яремчук довёл счёт до крупного, а в середине периода Владислав Кара — до разгромного. До конца второго игрового отрезка «Витязь» забросил ещё один гол, а в третьем периоде подольский коллектив отличился дважды. Итоговый счёт встречи — 8:0.

Отметим, что голкипер гостей Максим Дорожко оформил шат-аут.

Хоккей,Александр Яремчук,Максим Дорожко,Владислав Кара,Дмитрий Куликов,Владимир Галузин,Спартак,
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