«Витязь» разгромил «Спартак» со счётом 8:0

«Витязь» в товарищеском матче разгромил московский «Спартак» . Встреча, в которой хозяевами были красно-белые, завершилась со счётом 8:0 в пользу подольской команды.

В первом периоде счёт открыл Владимир Галузин, забросивший с передачи Станислава Ярового. Во втором периоде сначала Иван Зинченко поразил ворота Дмитрия Куликова, через 17 секунд Степан Урулин забил третий гол. Через 1 минуту 20 секунд Александр Яремчук довёл счёт до крупного, а в середине периода Владислав Кара — до разгромного. До конца второго игрового отрезка «Витязь» забросил ещё один гол, а в третьем периоде подольский коллектив отличился дважды. Итоговый счёт встречи — 8:0.