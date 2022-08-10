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1 час назад

Хоккеист СКА Воробьев признался в даче взятки и может сесть в тюрьму на 12 лет

Газета.Ruиещё 3

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Михаил Воробьев признал свою вину в деле о даче взятки. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Хоккеист СКА признался в даче взятки и может сесть на 12 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хоккеист признал свою вину во время заседания в Уфе. Сегодня, 10 августа, должны были пройти три судебных процесса о даче взяток над бывшими хоккеистами уфимского «Салавата Юлаева» Михаилом Воробьевым, Владиславом Лукиным и Анваром Сулеймановым.

Заседание по делу Лукина было отложено до 22 сентября из-за неявки адвоката. Заседание по Сулейманову перенесли на 25 августа из-за неявки свидетеля, находящегося под домашним арестом.

Отмечается, что Воробьеву и Сулейманов грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, игроки могут заплатить штраф в размере до 60-кратной суммы взятки.

Эпизоды, о которых идет речь в уголовных делах, относятся к 2017 и 2018 годам.

Ранее сообщалось, что нападающий «Витязя» Иван Володин перестал выходить на связь с командой.

Хоккей,Владислав Лукин,Михаил Воробьев,Иван Володин,СКА,
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