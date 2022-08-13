Овечкин назвал цель на остаток карьеры в НХЛ

«На остаток карьеры цель – еще раз выиграть Кубок Стэнли. Хотелось бы именно это сделать. А свои личные рекорды, в том числе и превзойти Гретцки… будем стараться. Буду стараться забивать, а там посмотрим», – приводит слова Овечкина «Матч ТВ».