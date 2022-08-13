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2 часа назад

Овечкин назвал цель на остаток карьеры в НХЛ

Спорт день за днемиещё 3

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился целью на остаток профессиональной карьеры в НХЛ.

Овечкин назвал цель на остаток карьеры в НХЛ
Фото:  Офицальный сайт Александра Овечкина Офицальный сайт Александра Овечкина

«На остаток карьеры цель – еще раз выиграть Кубок Стэнли. Хотелось бы именно это сделать. А свои личные рекорды, в том числе и превзойти Гретцки… будем стараться. Буду стараться забивать, а там посмотрим», – приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. За это время команда вместе с Александром завоевала Президентский Кубок (2010, 2016, 2017), Приз принца Уэльского (2018) и Кубок Стэнли (2018). В 2017-м Александра включили в список 100 величайших игроков НХЛ.

Канадец Уэйн Гретцки, завершивший карьеру в 1999 году, считается лучшим снайпером в истории НХЛ. На его счету – 894 забитые шайбы. Второе место в топе занимает Горди Хоу (801). Овечкин идет третьим и считается главным кандидатом на обновление рекорда. Сегодня в активе Александра – 780 голов.

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