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1 час назад

«Ак Барс» обыграл «Спартак» в контрольном матче с 11 голами

Чемпионат.comиещё 3

Только что в Москве на арене «Лужники» завершился контрольный матч, в котором московский «Спартак» встречался с казанским «Ак Барсом». Встреча закончилась победой казанцев со счётом 7:4 (0:0, 3:1, 4:3).

«Ак Барс» крупно обыграл «Спартак» в контрольном матче
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первом периоде команды не смогли отличиться, однако уже во втором забросили четыре шайбы на двоих. На 24-й минуте Дмитрий Кагарлицкий открыл счёт в матче, на 26-й забил Никита Лямкин, а на 29-й Михаил Глухов сделал счёт 3:0. За 39 секунд до конца периода Илья Талалуев отыграл одну шайбу москвичей.

На 41-й минуте Александр Радулов восстановил преимущество «Ак Барса» в три шайбы, на 43-й Дмитрий Злодеев забил второй гол «Спартака», а потом дважды голами отметился «Ак Барс». Сначала забил Александр Бурмистров на 50-й минуте, а ещё через две минуты Кагарлицкий оформил дубль.

На 56-й минуте Дмитрий Архипов сократил отставание в счёте, на 57-й Злодеев оформил дубль. На 60-й минуте броском в пустые ворота Кагарлицкий оформил хет-трик.

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