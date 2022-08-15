США выиграли группу B на МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч группы В молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором США принимали Швецию. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2. В составе американской сборной дубль на свой счёт записал Мэтт Коронато. Ещё одну шайбу забросил Бретт Берард. Двумя результативными передачами отметился Логан Кули.

Фото: IIHF.COM IIHF.COM

Шайбы сборной Швеции в этой игре забросили Эмиль Андре и Оке Стаккестад.

Таким образом, США одержали четвёртую победу кряду. В турнирной таблице группы В США занимают первое место, набрав 12 очков. На втором месте располагается сборная Швеции, имея в своём активе шесть очков. Столько же очков у Германии.