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53 минуты назад

США минимально обыграли Швецию и выиграли группу B на МЧМ-2022

Чемпионат.com

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч группы В молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором США принимали Швецию. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2. В составе американской сборной дубль на свой счёт записал Мэтт Коронато. Ещё одну шайбу забросил Бретт Берард. Двумя результативными передачами отметился Логан Кули.

США выиграли группу B на МЧМ-2022
Фото: IIHF.COMIIHF.COM

Шайбы сборной Швеции в этой игре забросили Эмиль Андре и Оке Стаккестад.

Таким образом, США одержали четвёртую победу кряду. В турнирной таблице группы В США занимают первое место, набрав 12 очков. На втором месте располагается сборная Швеции, имея в своём активе шесть очков. Столько же очков у Германии.

Напомним, изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.

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