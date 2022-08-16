Канадский хоккеист перешел в минское «Динамо»

Контракт с Пакеттом рассчитан на один год. Два года назад вместе с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне Пакетт выступал за хоккейный клуб «Монреаль». В Национальной хоккейной лиге он успел отыграть 24 матча и набрал два очка, а в АХЛ Пакетт сыграл уже 28 игр и отметился 17 баллами. Всего в НХЛ спортсмен провёл 448 матчей и записал на свой счет 95 очков.