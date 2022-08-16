Канадский хоккеист перешел в минское «Динамо»

Пресс-служба КХЛ сообщила, что канадский форвард-легионер Седрик Пакетт подписал контракт с минским клубом «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».
Контракт с Пакеттом рассчитан на один год. Два года назад вместе с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне Пакетт выступал за хоккейный клуб «Монреаль». В Национальной хоккейной лиге он успел отыграть 24 матча и набрал два очка, а в АХЛ Пакетт сыграл уже 28 игр и отметился 17 баллами. Всего в НХЛ спортсмен провёл 448 матчей и записал на свой счет 95 очков.
Ранее футбольный клуб «Астана» объявил о переходе французского форварда Килана Лебона. Он успел сыграть за такие клубы, как «Амьен», «Париж», «Шамбли». Последней командой Лебона был болгарский «Берое», за который француз отыграл два сезона.