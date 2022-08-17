«Металлург» обыграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан по хоккею.
Встреча состоялась в Нур Султане завершилась со счётом 2:1 в пользу «Магнитки». В составе победителей шайбы забросили Филипп Майе и Семён Кошелев. За «Автомобилист» во втором периоде отличился Василий Филяев.
Эта победа стала второй для «Металлурга» на турнире, ранее команда обыграла «Нефтехимик» (4:1).
Кубок президента Республики Казахстан проходит ежегодно летом в Нур Султане. В этом году турнир продлится с 16 по 19 августа, среди участников — «Металлург», «Автомобилист», «Нефтехимик» и местный «Барыс».