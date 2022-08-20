Игрок клуба КХЛ рассказал о проблемах с экипировкой

«Проблемы есть. У нас администратор команды занимается этим вопросом. У меня у самого осталось две клюшки. Мы ждем, когда придут. К сезону, говорят, должны прийти», — заявил Коршков. Россиянин также призвал фанатов с пониманием относиться к отказам на просьбы подарить клюшку.