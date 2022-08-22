Овечкин занял первое место в списке лучших крайних нападающих НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин занял первое место в списке лучших крайних нападающих лиги по версии NHL Network.
В тройку лучших, помимо Овечкина, попали еще два представителя России - форвард "Тампы" Никита Кучеров и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. На восьмом месте в рейтинге оказался россиянин Артемий Панарин, выступающий за "Нью-Йорк Рейнджерс".
В прошлом сезоне НХЛ в регулярном чемпионате 36-летний Овечкин сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий. Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 781 заброшенная шайба. На счету канадца 894 гола.
Ранее сообщалось, что "Вашингтон" потратил $ 3 млн на телохранителя для российского нападающего Александра Овечкина.