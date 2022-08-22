Овечкин занял первое место в списке лучших крайних нападающих НХЛ

В тройку лучших, помимо Овечкина, попали еще два представителя России - форвард "Тампы" Никита Кучеров и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов . На восьмом месте в рейтинге оказался россиянин Артемий Панарин , выступающий за "Нью-Йорк Рейнджерс".

В прошлом сезоне НХЛ в регулярном чемпионате 36-летний Овечкин сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий. Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 781 заброшенная шайба. На счету канадца 894 гола.