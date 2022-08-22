«Авангард» раскрыл многомиллионные зарплаты игроков

Суммарная платежная ведомость омского клуба на данный момент составляет 849 миллионов рублей. Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является центрфорвард Корбан Найт. Канадец стал лучшим бомбардиром «ястребов» в прошлом сезоне, а в межсезонье продлил контракт с клубом на два года.