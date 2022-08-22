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41 минуту назад

Платежка «Авангарда» – 849 млн рублей. Зарплата Найта – 90 млн в год, Ткачева – 80, Буше – 60, Сведберга – 40

Sports.ru

Опубликована зарплатная ведомость хоккеистов «Авангарда».

«Авангард» раскрыл многомиллионные зарплаты игроков
Фото: Sports.ruSports.ru

Суммарная платежная ведомость омского клуба на данный момент составляет 849 миллионов рублей. Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.

В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является центрфорвард Корбан Найт. Канадец стал лучшим бомбардиром «ястребов» в прошлом сезоне, а в межсезонье продлил контракт с клубом на два года.

Вратари: Василий Демченко – 20 миллионов рублей, Станислав Галимов – 10 млн.

Защитники: Алексей Береглазов – 50 миллионов рублей, Кристиан Ярош – 50 млн, Виктор Сведберг – 40 млн, Дамир Шарипзянов – 35 млн, Антон Белов – 25 млн, Федор Беляков – 12 млн.

Контракты Михаила Гуляева и Семена Чистякова под потолком не учитывается.

Нападающие: Корбан Найт – 90 миллионов рублей, Владимир Ткачев – 80 млн, Рид Буше – 60 млн, Сергей Толчинский – 60 млн, Алекс Бродхерст – 45 млн, Иван Телегин – 45 млн, Владимир Жарков – 40 млн, Владимир Брюквин – 35 млн, Наиль Якупов – 35 млн, Александр Дергачев – 30 млн, Павел Дедунов – 25 млн, Федор Малыхин – 25 млн, Александр Горшков – 22 млн, Дмитрий Шевченко – 15 млн.

Контракт Арсения Грицюка под потолком не учитывается.

Хоккей,Виктор Сведберг,Алекс Бродхерст,Кристиан Ярош,Дамир Шарипзянов,Владимир Брюквин,Михаил Гуляев,Павел Дедунов,Федор Беляков,Федор Малыхин,Алексей Береглазов,Сергей Толчинский,Александр Дергачев,Антон Белов,Станислав Галимов,Дмитрий Шевченко,Иван Телегин,Наиль Якупов,Александр Горшков,Василий Демченко,Владимир Ткачев,Владимир Жарков,ХК Авангард,
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