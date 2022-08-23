Американский аналитик объяснил величие Овечкина

Аналитик официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Стю Гримсон рассказал, почему считает российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим.
«Две вещи особенно выделяются для меня. Его хоккейная долговечность. То, как он играет, жестокие удары, которые он наносит своему телу год за годом, год за годом. Это должно аукнуться ему. И это его доля как спортсмена — то, как он заботится о себе, то, как он смог стать таким стойким с течением времени.
Вторая причина — и она, возможно, больше связана с результатами, которые мы видели, — сердце, которое бьется внутри этого парня, которое заставляет его делать то, что он делает матч за матчем.
Именно сочетание этих двух компонентов делает его великим», — цитирует американца официальный сайт НХЛ.
В прошлом сезоне НХЛ в регулярном чемпионате 36-летний Овечкин сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий.
Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе российского форварда 781 заброшенная шайба. На счету канадца 894 гола.
Ранее сообщалось, что Овечкин занял первое место в списке лучших крайних нападающих лиги по версии NHL Network.