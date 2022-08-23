Американский аналитик объяснил величие Овечкина

«Две вещи особенно выделяются для меня. Его хоккейная долговечность. То, как он играет, жестокие удары, которые он наносит своему телу год за годом, год за годом. Это должно аукнуться ему. И это его доля как спортсмена — то, как он заботится о себе, то, как он смог стать таким стойким с течением времени.



Вторая причина — и она, возможно, больше связана с результатами, которые мы видели, — сердце, которое бьется внутри этого парня, которое заставляет его делать то, что он делает матч за матчем.



Именно сочетание этих двух компонентов делает его великим», — цитирует американца официальный сайт НХЛ.