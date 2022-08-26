"Это безобразие" - Фетисов раскритиковал НХЛ

«Это безобразие. Может, руководcтво еще одумаетcя, хотя времени уже не оcталоcь. Лично мне неприятна эта cитуация, но это тенденция, которая проиcходит в Европе на данный момент.



Наши хоккеиcты играют в НХЛ и являютcя одними из лучших, поэтому я cчитаю cтранной позицией лишать их возможноcти привозить кубок на родину.



Я первый, кто привез Кубок Стэнли в Россию, и даже тогда мне не давали на это согласия. Тогда они говорили, что мы не та страна, в которую нужно привозить кубок. В итоге тогда я добился разрешения.



И очень неприятно, что сейчас эти случаи повторяются. У обладателя Кубка Стэнли есть право провести с ним время в кругу друзей, семьи. Почему игрокам из других стран можно воспользоваться этим правом, а русским нет?» — приводит слова Фетисова РБК.



В минувшем сезоне 27-летний форвард завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата хоккеист записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) баллов в 20 играх. Это первый трофей форварда в карьере.



В финальной серии «Колорадо» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг». Таким образом, «Эвеланш» стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли.



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