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54 минуты назад

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Фетисов раскритиковал запрет НХЛ на вывоз трофея в Россию

Газета.Ruиещё 2

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) позволит нападающему «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину привезти трофей в доступную россиянам страну.

"Это безобразие" - Фетисов раскритиковал НХЛ
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

«Это безобразие. Может, руководcтво еще одумаетcя, хотя времени уже не оcталоcь. Лично мне неприятна эта cитуация, но это тенденция, которая проиcходит в Европе на данный момент.

Наши хоккеиcты играют в НХЛ и являютcя одними из лучших, поэтому я cчитаю cтранной позицией лишать их возможноcти привозить кубок на родину.

Я первый, кто привез Кубок Стэнли в Россию, и даже тогда мне не давали на это согласия. Тогда они говорили, что мы не та страна, в которую нужно привозить кубок. В итоге тогда я добился разрешения.

И очень неприятно, что сейчас эти случаи повторяются. У обладателя Кубка Стэнли есть право провести с ним время в кругу друзей, семьи. Почему игрокам из других стран можно воспользоваться этим правом, а русским нет?» — приводит слова Фетисова РБК.

В минувшем сезоне 27-летний форвард завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата хоккеист записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) баллов в 20 играх. Это первый трофей форварда в карьере.

В финальной серии «Колорадо» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг». Таким образом, «Эвеланш» стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли.

Ранее Ничушкин заявил о готовности вернуться в «Трактор».

Хоккей,Валерий Ничушкин,Вячеслав Фетисов,ХК Трактор,Госдума,
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