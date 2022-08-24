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1 час назад

Хоккеист "Колорадо" Ничушкин заявил о готовности вернуться в "Трактор"

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал, что может вернуться в челябинский «Трактор» после окончания контракта со своим клубом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Ничушкин заявил о готовности вернуться в "Трактор"
Фото: John Locher/APJohn Locher/AP

«Смотря на Овечкина, Ковальчука, Дацюка, многие в конце карьеры возвращались в Россию, чтобы поиграть дома для родных и близких. Мне будет 35 лет, когда контракт закончится. Я бы с удовольствием поиграл в «Тракторе». Только хочется показывать свой лучший хоккей, а не приехать доигрывать», — сказал Ничушкин.

В минувшем сезоне 27-летний форвард завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата хоккеист записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) баллов в 20 играх. Это первый трофей форварда в карьере.

Напомним, что в ночь на 27 июня «Колорадо» обыграл в шестом матче «Тампу-Бэй Лайтнинг». Таким образом, «Эвеланш» стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли.

Хоккей,Валерий Ничушкин,ХК Трактор,
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