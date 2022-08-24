Ничушкин заявил о готовности вернуться в "Трактор"

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал, что может вернуться в челябинский «Трактор» после окончания контракта со своим клубом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Смотря на Овечкина, Ковальчука, Дацюка, многие в конце карьеры возвращались в Россию, чтобы поиграть дома для родных и близких. Мне будет 35 лет, когда контракт закончится. Я бы с удовольствием поиграл в «Тракторе». Только хочется показывать свой лучший хоккей, а не приехать доигрывать», — сказал Ничушкин.
В минувшем сезоне 27-летний форвард завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата хоккеист записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) баллов в 20 играх. Это первый трофей форварда в карьере.
Напомним, что в ночь на 27 июня «Колорадо» обыграл в шестом матче «Тампу-Бэй Лайтнинг». Таким образом, «Эвеланш» стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли.