Ничушкин заявил о готовности вернуться в "Трактор"

«Смотря на Овечкина, Ковальчука, Дацюка, многие в конце карьеры возвращались в Россию, чтобы поиграть дома для родных и близких. Мне будет 35 лет, когда контракт закончится. Я бы с удовольствием поиграл в «Тракторе». Только хочется показывать свой лучший хоккей, а не приехать доигрывать», — сказал Ничушкин.