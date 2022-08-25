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1 час назад

Одноклубник Варламова и Сорокина был арестован за вождение в нетрезвом состоянии

Матч ТВ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Себастьян Ахо был арестован у себя на родине в Швеции за вождение в нетрезвом состоянии. Водительские права хоккеиста приостановлены, сообщает The Post.

Одноклубник Варламова арестован за вождение в пьяном виде
Фото: NHLNHL

— Мы были немедленно проинформированы о ситуации с Себастьяном Ахо. У нас есть копия полицейского отчета. Себастьян приносит извинения за свою ошибку, и как организация, мы будем работать с ним, чтобы убедиться, что это никогда не повторится, — сказал генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло.

Ранее Ахо переподписал контракт с «Айлендерс» на два года со средней годовой зарплатой 825 000 долларов.За «Айлендерс» выступают российские голкиперы Семен Варламов и Илья Сорокин.

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