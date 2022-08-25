Одноклубник Варламова арестован за вождение в пьяном виде

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Себастьян Ахо был арестован у себя на родине в Швеции за вождение в нетрезвом состоянии. Водительские права хоккеиста приостановлены, сообщает The Post.

— Мы были немедленно проинформированы о ситуации с Себастьяном Ахо. У нас есть копия полицейского отчета. Себастьян приносит извинения за свою ошибку, и как организация, мы будем работать с ним, чтобы убедиться, что это никогда не повторится, — сказал генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло.