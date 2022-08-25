В НХЛ увеличили меры безопасности для российских игроков

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о возможных проблемах с получением американских виз российскими хоккеистами.
«Мы ожидаем, что все они будут в порядке – и в Северной Америке. Вся эта ситуация сложная, не все находится в наших руках. Мы усилили меры по обеспечению безопасности наших российских игроков и смогли поддерживать эту безопасность на протяжении сезона. Я думаю, самое главное, что они чувствуют себя в безопасности и чувствуют себя защищенными. Это был самый важный вопрос», — приводит слова Дэйли ESPN.
Напомним, СМИ сообщали о том, что Капризова подозревают в покупке военного билета. Хоккеист не мог вернуться в США из-за отсутствия рабочей визы. Капризов сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море, но дважды получил отказ.
В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.
Новый сезон в НХЛ стартует 11 октября.
Ранее сообщалось, что в НХЛ еще не приняли решение об участии сборной России в Кубке мира — 2024.