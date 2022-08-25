В НХЛ увеличили меры безопасности для российских игроков

«Мы ожидаем, что все они будут в порядке – и в Северной Америке. Вся эта ситуация сложная, не все находится в наших руках. Мы усилили меры по обеспечению безопасности наших российских игроков и смогли поддерживать эту безопасность на протяжении сезона. Я думаю, самое главное, что они чувствуют себя в безопасности и чувствуют себя защищенными. Это был самый важный вопрос», — приводит слова Дэйли ESPN.