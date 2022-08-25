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1 час назад

В НХЛ увеличили меры безопасности для российских игроков

Газета.Ru

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о возможных проблемах с получением американских виз российскими хоккеистами.

В НХЛ увеличили меры безопасности для российских игроков
Фото: Газета.руГазета.ру

«Мы ожидаем, что все они будут в порядке – и в Северной Америке. Вся эта ситуация сложная, не все находится в наших руках. Мы усилили меры по обеспечению безопасности наших российских игроков и смогли поддерживать эту безопасность на протяжении сезона. Я думаю, самое главное, что они чувствуют себя в безопасности и чувствуют себя защищенными. Это был самый важный вопрос», — приводит слова Дэйли ESPN.

Напомним, СМИ сообщали о том, что Капризова подозревают в покупке военного билета. Хоккеист не мог вернуться в США из-за отсутствия рабочей визы. Капризов сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море, но дважды получил отказ.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

Новый сезон в НХЛ стартует 11 октября.

Ранее сообщалось, что в НХЛ еще не приняли решение об участии сборной России в Кубке мира — 2024.

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