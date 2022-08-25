Экс-вратарь "Салават Юлаева" признался в покупке военника

Бывший вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Анвар Сулейманов на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

Фото: ХК "Салават Юлаев" ХК "Салават Юлаев"

"Сулейманов вину признал, от дачи показаний отказался", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также на заседании был допрошен свидетель. Следующее заседание назначено на 6 сентября.

Как сообщалось ранее, хоккеистов Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело. Воробьев в ходе заседания вину также признал, рассмотрение дела Лукина по существу не начиналось.