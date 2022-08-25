Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

Хоккеист Сулейманов признал вину в даче взятки для уклонения от службы в армии

ТАСС

Бывший вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Анвар Сулейманов на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

Экс-вратарь "Салават Юлаева" признался в покупке военника
Фото: ХК "Салават Юлаев"ХК "Салават Юлаев"

"Сулейманов вину признал, от дачи показаний отказался", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также на заседании был допрошен свидетель. Следующее заседание назначено на 6 сентября.

Как сообщалось ранее, хоккеистов Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело. Воробьев в ходе заседания вину также признал, рассмотрение дела Лукина по существу не начиналось.

По данным регионального следственного управления СК РФ, преступление было совершено в 2019 году. 37-летний житель Уфы предлагал за взятку предоставить отсрочку от службы в армии на фиктивных основаниях. На данный момент хоккеистам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Хоккей,Владислав Лукин,Михаил Воробьев,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители