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1 час назад

В НХЛ ответили на вопрос об участии России в Кубке мира

Никита Бородкин

Национальная хоккейная лига (НХЛ) собирается провести в 2024 году Кубок мира с матчами в США, Канаде и Европе. Как сообщает РИА Новости, в организации заявили, что решение относительно участия сборной РФ в турнире пока еще не принято.

В НХЛ ответили на вопрос об участии России в Кубке мира
Фото: ReutersReuters

Как отметил главный тренер российской команды Алексей Жамнов, этот турнир очень важен для России, однако на фоне западных санкций «загадывать» что-либо нельзя.

«Все-таки наши ребята играют в клубах НХЛ. Я думаю, что Федерация хоккея России владеет ситуацией и держит ее на контроле», — добавил специалист.

Напомним, что последний раз Кубок мира под эгидой НХЛ состоялся в 2016 году. Тогда чемпионом стала Канада — российская сборная уступила ей в полуфинале, заняв 3-4 место вместе с Швецией.

Отметим, что в феврале НХЛ из-за кризиса на Украине прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги, приостановила работу соцсетей в стране и прекратила сотрудничество с местными партнерами.

Хоккей,Алексей Жамнов,
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