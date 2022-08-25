Изнасиловавший девочку хоккеист признался в любви к России

Изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше, представляющий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард», признался в любви к России.

Фото: ХК «Локомотив» ХК «Локомотив»

«Мне очень нравится Россия и Омск. Несколько шокирован красотой города. Здесь есть отличные места для прогулок, прекрасные рестораны. Даст бог, мне удастся привезти сюда семью, чтобы я показал им красоту», — приводит слова американца РИА «Новости».

18 июля Буше на один сезон подписал контракт с «Авангардом». Нападающий уже выступал за омский клуб в сезоне-2020/21 и стал победителем Кубка Гагарина.

Напомним, в феврале 28-летнего хоккеиста приговорили в США к одному году тюрьмы условно. Ему назначили испытательный срок в четыре года. После этого ярославский «Локомотив» расторг контракт с форвардом.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд разрешил спортсмену подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему грозило до 25 лет тюрьмы.