Названы сроки проведения медийной хоккейной лиги

«Это будет проект, который стартует в Москве, в формате «Зимней классики».



Это будет одна из центральных площадок Москвы для проведения зимнего досуга. Уникальная площадка, с форматом 3 на 3, естественно, так как мы говорим о блогерской истории.



Очень надеемся, что это даст привлечение молодой аудитории к хоккею», – сообщил Осипов на панели TANECO форума в Казани.