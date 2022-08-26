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56 минут назад

Медийная хоккейная лига стартует в январе в Москве. Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате 3 на 3

Sports.ruиещё 1

Медийная хоккейная лига запустится в январе в Москве.

Названы сроки проведения медийной хоккейной лиги
Фото: Sports.ruSports.ru

Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате 3 на 3.

Об этом сообщил основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов.

«Это будет проект, который стартует в Москве, в формате «Зимней классики».

Это будет одна из центральных площадок Москвы для проведения зимнего досуга. Уникальная площадка, с форматом 3 на 3, естественно, так как мы говорим о блогерской истории.

Очень надеемся, что это даст привлечение молодой аудитории к хоккею», – сообщил Осипов на панели TANECO форума в Казани.

Хоккей,Николай Осипов,
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