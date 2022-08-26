Названы сроки проведения медийной хоккейной лиги

Медийная хоккейная лига запустится в январе в Москве.
Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате 3 на 3.
Об этом сообщил основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов.
«Это будет проект, который стартует в Москве, в формате «Зимней классики».
Это будет одна из центральных площадок Москвы для проведения зимнего досуга. Уникальная площадка, с форматом 3 на 3, естественно, так как мы говорим о блогерской истории.
Очень надеемся, что это даст привлечение молодой аудитории к хоккею», – сообщил Осипов на панели TANECO форума в Казани.