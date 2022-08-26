ЦСКА разгромил «Амур» на Кубке мэра Москвы

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Амуром» (4:1) в матче 2 го тура предсезонного Кубка мэра Москвы.
Шайбами в составе армейцев отметились Данил Юртайкин, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов и Владислав Провольнев, за «Амур» забил Эндрю Кэлоф.
В турнирной таблице группы А ЦСКА с 2 очками догнал «Динамо», которому проиграл накануне в четверг. Таким образом, команда Сергея Федорова имеет шансы на выход в финал, если «Амур» в субботу победит «Динамо» с определенной разницей шайб в основное время.
Позже в пятницу в рамках турнира сыграют «Спартак» и «Куньлунь».