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42 минуты назад

ЦСКА разгромил «Амур» на Кубке мэра Москвы и сохранил шансы на выход в финал

Матч ТВ

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Амуром» (4:1) в матче 2 го тура предсезонного Кубка мэра Москвы.

ЦСКА разгромил «Амур» на Кубке мэра Москвы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Шайбами в составе армейцев отметились Данил Юртайкин, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов и Владислав Провольнев, за «Амур» забил Эндрю Кэлоф.

В турнирной таблице группы А ЦСКА с 2 очками догнал «Динамо», которому проиграл накануне в четверг. Таким образом, команда Сергея Федорова имеет шансы на выход в финал, если «Амур» в субботу победит «Динамо» с определенной разницей шайб в основное время.

Позже в пятницу в рамках турнира сыграют «Спартак» и «Куньлунь».

Хоккей,Михаил Григоренко,Павел Карнаухов,Данил Юртайкин,Сергей Федоров,Владислав Провольнев,Динамо,Спартак,
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