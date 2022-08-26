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48 минут назад

Александр Овечкин назвал самые яркие моменты своей хоккейной карьеры

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал самые яркие моменты своей хоккейной карьеры. Он выделил отдельно и момент, который запомнил в качестве болельщика.

Овечкин назвал самые яркие моменты своей хоккейной карьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В качестве игрока самое яркое событие — это, конечно, финал Кубка Стэнли, в качестве болельщика финал чемпионата мира по футболу в Москве», — передаёт слова Александра Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.

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В Континентальной хоккейной лиге Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.

Хоккей,Сергей Емельянов,Александр Овечкин,Динамо,
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