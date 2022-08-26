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33 минуты назад

Овечкин отреагировал на возможное отстранение России от участия в Кубке мира

Lenta.ruиещё 2

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на слухи о возможном неучастии сборной России на Кубке мира по хоккею в 2024 году. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Овечкин отреагировал на возможное отстранение России от участия в Кубке мира
Фото: ReutersReuters

36-летний форвард выразил надежду, что национальной команде удастся принять участие в турнире.

«Нам говорили, что мы поедем на Олимпиаду, но нас прокинули дважды. Хотелось бы сыграть на Кубке», — отметил Овечкин.

25 августа двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов признался, что ему не верится, что Кубок мира пройдет без российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До этого комиссар североамериканской лиги Билл Дэйли отметил, что участие российской сборной в турнире оказалось под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея на льду.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. 20 августа санкции продлили до конца следующего сезона.

Хоккей,Билл Дэйли,Александр Овечкин,Вячеслав Фетисов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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