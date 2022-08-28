Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее

«Вот представьте: я хорошо играю. И вдруг мальчик в третьем звене, папа у него богатый, пришел, дал тренеру денег. И меня переводят в третье звено, а его, бездарного, в первое. Это что такое?» — заявил Фетисов. Он также отметил, что из-за коррупции некоторые талантливые игроки перестают заниматься хоккеем.