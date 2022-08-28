Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее

Lenta.ru

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее. Об этом сообщает Telegram-канал «Дума ТВ».

Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот представьте: я хорошо играю. И вдруг мальчик в третьем звене, папа у него богатый, пришел, дал тренеру денег. И меня переводят в третье звено, а его, бездарного, в первое. Это что такое?» — заявил Фетисов. Он также отметил, что из-за коррупции некоторые талантливые игроки перестают заниматься хоккеем.

В начале августа Фетисов дал совет выступающим за рубежом российским хоккеистам. «Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут», — заявил специалист.

Помимо трех Кубков Стэнли, Фетисов завоевал два олимпийских золота. Он также выиграл семь чемпионатов мира.

Хоккей,Вячеслав Фетисов,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители