ЦСКА в пятый раз стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

Московский хоккейный клуб ЦСКА со счетом 4:1 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" в финале предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы". Соревнования завершились в воскресенье в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".
В составе победителей шайбы забросили Виталий Абрамов (16-я минута), Андрей Светлаков (22), Максим Соркин (38), Павел Карнаухов (41). У "Куньлуня" отличился Люк Локхарт (55).
В матче за третье место столичный "Спартак" со счетом 2:0 обыграл хабаровский "Амур". Дебютную встречу за "Амур" провел латвийский голкипер Янис Калниньш, которому Международная федерация хоккея (IIHF) разрешила выступать за хабаровчан, несмотря на запрет, наложенный Федерацией хоккея Латвии (LHF) с учетом изменений в местном законе о спорте. Они предусматривают запрет представлять сборную Латвии игрокам, выступающим в спортивных лигах России и Белоруссии.
Во встрече за пятое место столичное "Динамо" переиграло подмосковный "Витязь" (2:1).
Армейцы в пятый раз стали обладателями Кубка мэра Москвы. Ранее ЦСКА выигрывал кубок в 2010, 2011, 2013 и 2017 годах. Лидером по числу побед в турнире является московское "Динамо" - семь (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021), два раза побеждал "Спартак" (2009, 2015), в 2020 году трофей завоевал "Витязь".