ЦСКА в пятый раз стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

Московский хоккейный клуб ЦСКА со счетом 4:1 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" в финале предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы". Соревнования завершились в воскресенье в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

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В матче за третье место столичный "Спартак" со счетом 2:0 обыграл хабаровский "Амур". Дебютную встречу за "Амур" провел латвийский голкипер Янис Калниньш, которому Международная федерация хоккея (IIHF) разрешила выступать за хабаровчан, несмотря на запрет, наложенный Федерацией хоккея Латвии (LHF) с учетом изменений в местном законе о спорте. Они предусматривают запрет представлять сборную Латвии игрокам, выступающим в спортивных лигах России и Белоруссии.

Во встрече за пятое место столичное "Динамо" переиграло подмосковный "Витязь" (2:1).