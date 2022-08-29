«В сборной Латвии на жизнь не заработаешь»

— Думаю, в «Амуре» были уверены, что всё закончится хорошо. Да, Калниньша отстранили от сборной, но, играя за неё, на жизнь себе не заработаешь. Выступление за клуб — это его работа. Ему необходимо зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. На мой взгляд, некоторые иностранцы могут последовать его примеру и приехать в КХЛ, несмотря на обструкцию на родине, — сказал Терещенко RT.