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1 час назад

Терещенко о переходе хоккеиста Калниньша в «Амур»: «В сборной Латвии на жизнь не заработаешь»

Матч ТВ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что иностранные хоккеисты могут последовать примеру латвийца Яниса Калниньша и приехать выступать в КХЛ, чтобы зарабатывать деньги.

«В сборной Латвии на жизнь не заработаешь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О переходе 30 летнего игрока в хабаровский «Амур» стало известно в начале июля. Однако затем Федерация хоккея Латвии (LHF) заблокировала переход Калниньша в российскую команду, фактически запретив ему играть за дальневосточный клуб. 27 августа Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила переход Калниньша в «Амур».

— Думаю, в «Амуре» были уверены, что всё закончится хорошо. Да, Калниньша отстранили от сборной, но, играя за неё, на жизнь себе не заработаешь. Выступление за клуб — это его работа. Ему необходимо зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. На мой взгляд, некоторые иностранцы могут последовать его примеру и приехать в КХЛ, несмотря на обструкцию на родине, — сказал Терещенко RT.

Ранее Латвийская хоккейная федерация объявила, что Калниньш не будет вызываться в сборную Латвии. Сам хоккеист в интервью «Матч ТВ» рассказал, что закрыл для себя эту страницу и не переживает по этому поводу.Источник:RT

Хоккей,Янис Калниньш,Алексей Терещенко,ХК Амур,
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