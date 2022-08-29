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1 час назад

В "Автомобилисте" рассказали о нынешней роли Дацюка в хоккейном клубе

ТАСС

Олимпийский чемпион Павел Дацюк занимается развитием молодых игроков в клубе Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

В "Автомобилисте" рассказали о нынешней роли Дацюка в клубе
Фото: ТАССТАСС

"[Нынешняя роль Дацюка в клубе] - развитие молодых игроков, - сказал Рябков. - Во многих клубах КХЛ мастеровитые хоккеисты сейчас занимают такие позиции и выполняют схожие функции. Павел проявил большой интерес к индивидуальному развитию основных талантов нашей системы, основных проспектов, которых мы видим, которых он сам видит. Помогает".

Рябков уточнил, что Дацюк работает совместно с командой других специалистов.

Дацюку 44 года. Он выступал за "Автомобилист" с 2019 по 2021 год и покинул клуб по истечении срока контракта. В России он также играл за казанский "Ак Барс" (2000-2001), столичные "Динамо" (2004-2005) и ЦСКА (2012-2013), СКА из Санкт-Петербурга (2016-2019). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) представлял "Детройт" (2001-2016). Форвард является олимпийским чемпионом (2018), чемпионом мира (2012), двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) и обладателем Кубка Гагарина (2017).

В конце июня 2022 года Дацюк заявил, что продолжит играть в хоккей.

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