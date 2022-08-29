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1 час назад

Магнитогорский «Металлург» объявил о переходе форварда Фисенко из московского «Динамо»

Матч ТВ

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с нападающим Михаилом Фисенко, сообщает пресс служба клуба КХЛ.

«Металлург» объявил о переходе нападающего из «Динамо»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Соглашение с 32 летним форвардом рассчитано до конца сезона 2022/23.

Прошлый сезон Фисенко провел в московском «Динамо». В регулярном чемпионате на его счету 28 матчей и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+2». В плей офф хоккеист принял участие в 11 встречах и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «+1».

В КХЛ Фисенко также выступал за новокузнецкий «Металлург», «Сибирь», «Амур», «Адмирал», «Авангард», «Ак Барс» и московское «Динамо». В 2019 году в составе омской команды он дошел до финала Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на счету нападающего 497 матчей и 126 (51+75) очков.

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