«Металлург» объявил о переходе нападающего из «Динамо»

Прошлый сезон Фисенко провел в московском «Динамо» . В регулярном чемпионате на его счету 28 матчей и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+2». В плей офф хоккеист принял участие в 11 встречах и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «+1».

В КХЛ Фисенко также выступал за новокузнецкий «Металлург», «Сибирь», «Амур», «Адмирал», «Авангард», «Ак Барс» и московское «Динамо». В 2019 году в составе омской команды он дошел до финала Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на счету нападающего 497 матчей и 126 (51+75) очков.