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1 час назад

Шведских хоккеистов из КХЛ перестанут вызывать в сборную страны

Lenta.ruиещё 3

Шведская хоккейная ассоциация перестанет вызывать в сборную страны игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает газета Expressen.

В сборную Швеции не будут вызывать игроков из КХЛ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и миру, потому что речь идет о наших фундаментальных ценностях», — заявил глава ассоциации АндеАндерс Ларссон, добавив, что это решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее проблемы с трансфером в клуб КХЛ возникли у латвийского вратаря Яниса Калниньша. Федерация хоккея Латвии заблокировала его переход в «Амур» из-за закона, по которому латвийским спортсменам и тренерам не разрешается участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии. 27 августа Калниньш получил официальное разрешение на выступления в лиге.

В сезоне-2022/2023 в КХЛ выступают шесть шведских игроков: Робин Пресс («Северсталь»), Юхан Маттссон («Автомобилист»), Виктор Сведберг («Авангард»), Якоб Лилья («Динамо» Москва), Адам Рейдеборн и Фредрик Клаэссон (оба — ЦСКА).

Хоккей,Юхан Маттссон,Якоб Лилья,Виктор Сведберг,Андерс Ларссон,Фредрик Клаэссон,Янис Калниньш,Динамо,ХК Авангард,ХК Амур,
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