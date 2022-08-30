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1 час назад

Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Александр Измоденов

ТАСС

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта СССР Александр Измоденов умер в возрасте 84 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Умер чемпион мира по хоккею с мячом Александр Измоденов
Фото: Пресс-служба Федерации хоккея с мячом РоссииПресс-служба Федерации хоккея с мячом России

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Георгиевича", - говорится в сообщении пресс-службы.

Измоденов выступал за свердловский СКА с 1956 по 1975 год, в составе команды восемь раз становился чемпионом СССР (1958 1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974) и выиграл Кубок европейских чемпионов (1975). В составе сборной СССР Измоденов семь раз становился чемпионом мира (1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971). По окончании игровой карьеры несколько сезонов работал с юношескими командами СКА. Измоденов является кавалером ордена Дружбы народов и ордена "Знак Почета".

Хоккей,СКА,
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