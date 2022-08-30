Адвокат Сафронова заявил, что прокурор предлагал журналисту признать вину за срок в 12 лет

Прокурор Эльвира Зотчик предложила экс-журналисту "Коммерсанта" и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову признать свою вину в обмен на срок в 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Сафронова Евгений Смирнов на своей странице в социальных сетях. "Прокуратура запросила 24 года лишения свободы Ивану Сафронову, 17 лет за эпизод с Ларышем и 19 лет за эпизод с Ворониным. А также штраф 500 тысяч рублей, ограничение свободы на 2 года и конфискация денежных средств, якобы полученных преступным путем. Перед прениями прокуратура в обмен на признание вины предлагала 12 лет лишения свободы", - написал Смирнов. 29 августа адвокат Сафронова Иван Павлов (признан Минюстом РФ иностранным агентом) заявил, что свидетель обвинения, политолог Демури Воронин, отказался от показаний и дал новые, которые свидетельствуют о невиновности журналиста. Павлов объяснил, что Воронин сам обвиняется в госизмене и пошел на сделку со следствием в обмен на более мягкий приговор. "Но в суде он отказался от того, что говорил на стадии следствия, и дал другие показания - в пользу Сафронова", - сказал Павлов. Сафронов был задержан в июле 2020 года. Против него возбудили дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). В начале ноября стало известно, что Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод по делу о госизмене. Сам журналист полностью отрицает обвинения: он пояснял, что секретные сведения, в передаче которых его обвиняют, находились в свободном доступе в интернете.