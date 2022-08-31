"Достояние культуры": Тренер Новиков восхитился Овечкиным

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о критике в адрес капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Напомним, депутат Государственной думы Роман Терюшков ранее заявил, что российскому хоккеисту "выступать в США, мягко говоря, сейчас не стоит".
"Овечкин – это достояние мировой и человеческой культуры. Все должны понимать, что на таких великих людях держится мир. Эти люди принадлежат не себе, а миру, они продвигают цивилизацию. Я очень сомневаюсь, что через сто лет будет такой Овечкин. Сколько Овечкин забьет, меня не волнует. Главное – будет ли он так же отдаваться игре, ведь с каждым годом это становится все труднее и труднее. Конкуренция в современном спорте сумасшедшая. Овечкин должен знать, что за ним страна, что за ним болельщики. В хоккейной семье все бывает, и какие-то недовольные будут. Но Овечкин, как и Высоцкий, может сказать: "Я себе уже все доказал", – приводит слова специалиста "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в регулярном чемпионате 36-летний Овечкин сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий. Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе российского форварда 781 заброшенная шайба. На счету канадца 894 гола.
Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за то, что те не возвратили в лигу нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина.