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1 час назад

Российский хоккеист рассказал о зарплатах в чемпионате Финляндии

Lenta.ru

Российский хоккеист Станислав Галимов в эфире телеканала «Матч ТВ» назвал размер зарплат в чемпионате Финляндии.

Российский хоккеист рассказал о зарплатах в чемпионате Финляндии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минимальная зарплата — три-четыре тысячи евро. Опытные игроки, может быть, получают около десяти тысяч в месяц. Но в Финляндии еще большие налоги. Цены в магазинах выше, чем в России», — поделился 34-летний спортсмен.

Галимов добавил, что зарплаты в чемпионате Финляндии меньше, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но это не вызывает трудностей.

«Клуб выдавал мне машину. Я тратил деньги только на бензин и продукты. Откладывать не получалось, но все текущие потребности закрывал», — рассказал хоккеист.

В текущем сезоне Галимов заключил контракт с омским «Авангардом», а в прошлом году играл за финский «Кярпят». До этого голкипер выступал в КХЛ за рижское «Динамо», магнитогорский «Металлург», московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор» и казанский «Ак Барс».

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