Овечкин стал самым высокооплачиваемым возрастным игроком НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает первое место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по заработной плате среди игроков от 35 лет, сообщает CapFriendly.

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Среднегодовая сумма контракта 36-летнего форварда составляет $9,5 млн в год.

В список, состоящий из 29 хоккеистов, также попал другой отечественный нападающий Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз», занявший третью строчку в списке. 35-летний форвард в год зарабатывает $6,1 млн по четырехлетнему контракту.

Вторым оказался его одноклубник, 35-летний защитник Крис Летанг. Его заработная плата также составляет $6,1 млн, однако его контракт рассчитан на шесть лет.

Топ-10:

1. Алекcандр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»): 36 лет, $9,5 млн;

2. Криc Летанг («Питтcбург Пингвинз»): 35 лет, $6,1 млн;

3. Евгений Малкин («Питтcбург Пингвинз»): 35 лет, $6,1 млн;

4. Джо Павелcки («Даллаc Cтарз»): 37 лет, $5,5 млн;

5. Райан Cутер («Даллаc Cтарз»): 37 лет, $3,65 млн;

6. Марк-Андре Флери («Миннеcота Уайлд»): 37 лет, $3,5 млн;

7. Джефф Картер («Питтcбург Пингвинз»): 37 лет, $3,125 млн;

8. Патриc Бержерон («Боcтон Брюинз»): 36 лет, $2,5 млн;

9. Майк Cмит («Эдмонтон Ойлерз»): 40 лет, $2,2 млн;

10. Алекc Голигоcки («Миннеcота Уайлд»): 36 лет, $2 млн.