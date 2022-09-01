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2 часа назад

В НХЛ готовы проработать вопрос участия российских хоккеистов в Кубке мира - 2024

Газета.Ru

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил о возможном рассмотрении вопроса участия россиян в Кубке мира. Напомним, ранее лига сообщила, что рассматривает возможность проведения Кубка мира в 2024 году. Дэйли отмечал, что НХЛ планирует провести матчи в Северной Америке и Европе при участии восьми команд.

В НХЛ готовы проработать вопрос участия хоккеистов РФ в Кубке мира
Фото: Официальный сайт Федерации хоккея РоссииОфициальный сайт Федерации хоккея России

"Мы активно работаем над этим проектом, находимся в контакте с представителями ассоциации игроков, которые также продвигают проект. Мы до сих пор планируем провести Кубок мира в феврале 2024 года. Один из моментов, который мы должны проработать: будет ли участвовать сборная России или российские игроки, как это можно будет организовать. Существует несколько моментов, которые надо будет проработать по ходу дела, но не думаю, что они помешают проведению турнира", - сказал Дэйли в подкасте на YouTube-канале Sportsnet.

Предыдущий Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в канадском Торонто. Тогда турнир продлился две недели, в нем принимали участие лучшие сборные мира. Победу тогда одержала команда Канады. В феврале совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований на неопределенный срок.

Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Позднее незавиcимый диcциплинарный cовет IIHF отклонил апелляцию Федерации хоккея Роccии (ФХР) на отcтранение cборных Роccии от учаcтия в международных cоревнованиях. Ранее капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил надежду, что России позволят сыграть на Кубке мира по хоккею.

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