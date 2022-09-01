Фетисов назвал команды, претендующие на победу в КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от старта нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По мнению экс-хоккеиста на звание победителя в новом сезоне будут претендовать три команды.

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«Можно пересчитать по пальцам клубы, которые имеют привилегии в нашем чемпионате: ЦСКА, СКА, «Ак Барс». В этом смысле ничего нового нет, интриги никакой. Все будет разыгрываться между ними», — приводит слова Фетисова Metaratings.

Сегодня в Москве матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА стартовал новый хоккейный сезон в России. Действующий обладатель трофея одержал волевую победу.

Напомним, что 30 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл «Металлург» со счетом 4:1 и стал обладателем трофея. После четырех матчей финальной серии ЦСКА уступал 3:1.