Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Фетисов назвал команды, претендующие на победу в КХЛ

Газета.Ru

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от старта нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По мнению экс-хоккеиста на звание победителя в новом сезоне будут претендовать три команды.

Фетисов назвал команды, претендующие на победу в КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно пересчитать по пальцам клубы, которые имеют привилегии в нашем чемпионате: ЦСКА, СКА, «Ак Барс». В этом смысле ничего нового нет, интриги никакой. Все будет разыгрываться между ними», — приводит слова Фетисова Metaratings.

Сегодня в Москве матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА стартовал новый хоккейный сезон в России. Действующий обладатель трофея одержал волевую победу.

Напомним, что 30 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл «Металлург» со счетом 4:1 и стал обладателем трофея. После четырех матчей финальной серии ЦСКА уступал 3:1.

Первые матчи КХЛ стартуют уже завтра. «Автомобилист» сыграет с «Локомотивом», «Трактор» — с «Северсталью», «Куньлунь» — с «Адмиралом», «Спартак» — с «Амуром» и «Сочи» — с «Сибирью».

Хоккей,Вячеслав Фетисов,ХК Трактор,СКА,Металлург,ХК Амур,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители