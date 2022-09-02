Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Молодой хоккеист ЦСКА о своей игре в матче с "Металлургом": честно говоря, обосрался немножко

Газета.Ru

19-летний нападающий ЦСКА Прохор Полтапов категорично оценил свою игру в матке за Кубок Открытия сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга».

"Честно говоря, обосрался немножко" - нападающий ХК "ЦСКА"
Фото: ТАССТАСС

«Нужно было шанс как то оправдать. А я, честно говоря, обосрался немножко. Скажу, что слегка потряхивало в самом начале. Но провел парочку смен и все таки пришел в себя. Перестарался? Скорее всего, да. Ребята меня только поддерживают, и нет такого, что я как будто бы не свой. Сказали: «Не бери в голову так сильно. Просто нужно забыть». Ну, не до конца забыть», — приводит слова Полтапова «Матч ТВ».

Полтапов провел на льду 2 минуты и 15 секунд, а также отбыл 25 минут штрафа.

Напомним, что вчера московский ЦСКА обыграл «Металлург» в Кубке Открытия. После первого периода подопечные Сергея Федорова уступали со счетом 0:2, однако во второй 20-минутке сумели перевернуть ход встречи. Москвичи отправили в ворота соперника пять безответных шайб, а в третьем периоде установили окончательный счет 6:2.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Хоккей,Сергей Федоров,Металлург,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители