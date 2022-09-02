"Честно говоря, обосрался немножко" - нападающий ХК "ЦСКА"

19-летний нападающий ЦСКА Прохор Полтапов категорично оценил свою игру в матке за Кубок Открытия сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга».
«Нужно было шанс как то оправдать. А я, честно говоря, обосрался немножко. Скажу, что слегка потряхивало в самом начале. Но провел парочку смен и все таки пришел в себя. Перестарался? Скорее всего, да. Ребята меня только поддерживают, и нет такого, что я как будто бы не свой. Сказали: «Не бери в голову так сильно. Просто нужно забыть». Ну, не до конца забыть», — приводит слова Полтапова «Матч ТВ».
Полтапов провел на льду 2 минуты и 15 секунд, а также отбыл 25 минут штрафа.
Напомним, что вчера московский ЦСКА обыграл «Металлург» в Кубке Открытия. После первого периода подопечные Сергея Федорова уступали со счетом 0:2, однако во второй 20-минутке сумели перевернуть ход встречи. Москвичи отправили в ворота соперника пять безответных шайб, а в третьем периоде установили окончательный счет 6:2.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.