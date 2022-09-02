Легенда НХЛ рассказал, чему Овечкин научился у него

Встреча? Я гляжу на него, а у него жёлтые шнурки и тонированный визор… Спрашиваю: «Откуда ты взял эту идею?» А он отвечает: «От вас». Он добавил: «Я был вашим большим поклонником. Я любил то, как вы играли…» Это было действительно круто, что я как-то вдохновил Овечкина», — приводит слова Флёри Washington Hockey Now.