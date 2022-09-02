50 лет Суперсерии: как советские хоккеисты проиграли, но победили

Полвека назад, в сентябре 1972 года состоялась Суперсерия между СССР и Канадой — знаменитое противостояние хоккейных сборных. Это событие получило огромную популярность во всем мире. За ним следили болельщики во множестве стран, а участники матчей стали легендами. Матчи Суперсерии продолжались со 2 по сентября.

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В начале 1970-х между СССР и Западом, включая Канаду, шла холодная война, поэтому Советский Союз не мог позволить себе плохую игру в товарищеских играх, напоминает ice-profy.ru. Остроту ситуации прибавляло и то, что канадцы были основоположниками хоккея с шайбой, а наши хоккеисты встречались лишь с низшими лигами на чемпионатах мира. Тренер советской сборной Анатолий Тарасов делал все, чтобы изменить положение дел. Однако ему не довелось руководить командой на Суперсерии. Причиной стала ситуация, произошедшая на Олимпийских играх 1972 года. В последнем матче СССР играла с Чехословакией, которая входила в советский блок, и в случае ничьей Союз получил бы золотую медаль, а чехи — серебро. Такая ситуация устроила бы обе страны. Но в итоге команда под руководством Тарасова обыграла Чехословакию со счетом 5:2. СССР получил золото Олимпиады, а второе место заняли американцы. После такого неполиткорректного исхода Тарасов и его соратник тренер Аркадий Чернышев ушли из сборной.

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Соглашение о проведении серии из восьми матчей между Канадой и Советским Союзом было подписано на Чемпионате мира 1972 года. После Олимпиады сборную СССР возглавили Всеволод Бобров и Борис Кулагин. Перед Суперсерией у Боброва произошел конфликт с одним из ведущих игроков Анатолием Фирсовым, из-за чего последний был исключен из сборной.

Известно, что канадцы ожидали от своих соперников слабой игры. Перед Суперсерией они посмотрели матч ЦСКА и команды клубов Москвы, в которой вратарь сборной СССР Владислав Третьяк пропустил восемь шайб: на следующий день у него была свадьба, и он волновался накануне этого события. У канадцев сложилось ложное представление о том, что советский вратарь не умеет отражать голы.

Первый матч Суперсерии состоялся 2 сентября на арене "Монреаль Форум". За игрой следили около 19 тысяч зрителей на трибунах. Счет открыли канадцы, однако затем советские игроки перехватили инициативу. Наши форварды стали так активно передавать шайбу друг другу, что защитники канадской сборной растерялись. Они еще не сталкивались с такой манерой игры. В итоге на первый перерыв соперники ушли в равным счетом.

Во втором периоде Валерий Харламов забил два гола. Канадцы снова оказались в шоковом состоянии. Они не ожидали от противника таких успехов.

В начале третьего периода соперники советских хоккеистов попытались вернуть себе преимущество, агрессивно атакуя ворота Третьяка, но скоро они устали. Итоговый счет встречи составил 3:7 в пользу СССР.

Вторая игра прошла в Торонто 4 сентября. Канадцы имели уже другой психологический настрой: они были готовы ко встрече с сильным соперником. Сборная западной страны стала больше вбрасывать шайбу в зону команды СССР. Первый период прошел без голов.

В следующей части матча первую шайбу забил Фил Эспозито. В начале третьего периода Иван Курнуайе удвоил счет. Затем советские игроки уменьшили отставание, но Канада забила еще две шайбы, и окончательный результат встречи составил 4:1 в ее пользу.

Третья игра, проходившая в Винипеге, была очень напряженной. Канадцы придерживались жесткой стратегии, но сборная СССР давала им достойный отпор. Встреча закончилась ничьей (4:4). Четвертый матч завершился победой Советского Союза (5:3).

Следующие игры прошли уже на территории СССР. Пятый матч состоялся в Лужниках, он собрал 15 тысяч зрителей. Канадцы взяли очень высокий темп, но в третьем периоде выдохлись. Встреча закончилась поражением Канады (5:4). Однако в шестой игре Советский Союз не смог сохранить преимущество. Наша сборная проиграла, как и в седьмой игре, где решающий гол был забит Полом Хендерсоном.

Решающая встреча прошла 28 сентября. В этом матче на лед возвратился Харламов, который незадолго до того получил травму. Однако играть в полную силу он уже не мог. Счет открыл Александр Якушев. После этого произошел скандальный инцидент. Канадский нападающий Жан-Поль Паризе замахнулся клюшкой на арбитра, однако в последний момент сдержался. Он получил дисциплинарный штраф.

В начале третьего период счет был 3:2 в пользу СССР. Однако канадцы сравняли счет (уже в третий раз за игру). Советская сборная забила еще две шайбы, но Канада опять догнала нас. Победный гол забил Хендерсон. Счет составил 6:5 в пользу Канады.