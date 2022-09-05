Как суперсерия 1972 года изменила отношение Канады к хоккею

В минувшие выходные исполнилось 50 лет с того момента, как сборная СССР одержала победу над сборной Канады в первой игре суперсерии из восьми товарищеских матчей. Как сообщает Toronto Star (перевод статьи представлен «Иносми»), в 1972 году советские спортсмены преподнесли сюрприз «высокомерным родоначальникам» игры.

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Обозреватели издания отметили, что утро после первого матча между сборными принесло в Канаду кризис недоверия. Игра закончилась разгромным для канадцев счетом 3:7, из-за чего иллюзия их тотального доминирования в хоккее пошатнулась.

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Суть суперсерии заключалась в том, чтобы доказать превосходство канадцев в родном виде спорта. На Западе считалось, что им удастся запросто разгромить СССР. И это несмотря на то, что советская сборная уже победила в девяти подряд чемпионатах мира и взяла три олимпийских золота по хоккею. Первая же встреча показала, что сборная Канады недооценила противника — советские хоккеисты доказали свое мастерство.

Все 27 дней, пока шли игры, внимание канадцев было приковано к состязаниям. В школьные классы закатывали телевизоры во время уроков, а в день финального матча 16 из 22 миллионов жителей страны ушли с работы по домам, чтобы наблюдать за игрой.

И даже несмотря на то, что Канаде удалось выиграть суперсерию, положение в мировом хоккее изменилось навсегда. Вратарь сборной Канады Кен Драйдер называл реакцию канадцев на поражение в первой игре «общенациональным спазмом ненависти к себе».

В обществе и прессе было множество теорий, почему сборной Канады так тяжело далась победа в суперсерии. В частности, считалось, что команда стала слабее после выбывания Боба Орра и Боба Халла. В СССР же уверяли, что Канаде бы не удалось победить, если бы не Боб Кларк, который во время шестой игры обеими руками не ударил лучшего игрока советской сборной Валерия Харламова. Это привело к травме лодыжки, что фактически нейтрализовало хоккеиста.