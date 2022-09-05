Посещаемость — не повод для паники: что происходит в КХЛ

«Металлург» провернул крутой трансфер (пока на бумаге), проблемы с вратарями повышают интерес к лиге.

На прошлой неделе в КХЛ стартовал юбилейный 15-й сезон. Пока команды вкатываются в регулярку, мы предлагаем первую порцию наблюдений и выводов.

Видео дня

С вратарями в КХЛ беда, но это большой плюс для зрителей

По ходу межсезонья не один раз было сказано, что массовый уход европейских легионеров из КХЛ сильнее всего ударил по вратарскому рынку. Клубы нашей лиги, в одночасье потерявшие возможность опираться на финских, шведских и чешских голкиперов, вынуждены были обратить внимание на российских стражей ворот, однако не секрет, что практически все приличные отечественные киперы с разной степенью успешности покоряют НХЛ. Вот и получилось, что значительная часть клубов зашла в сезон с весьма рискованными вариантами на последнем рубеже, и старт регулярки подтвердил гипотезу, что в этом чемпионате вратари, мягко говоря, не будут хедлайнерами. Вала грубейших ошибок голкиперов в прошедшие три игровых дня замечено не было, однако значительное количество голов забито бросками с открытого льда, немало шайб залетело после поперечных передач и вантаймеров — словом, вратари в КХЛ пока не лажают откровенно, но уж точно не выручают. Причём касается это не только, например, голкиперов «Барыса», «Трактора» или «Куньлуня», от которых и не ждали надёжной игры, но и даже бригады вратарей «Металлурга», почти единогласно признававшейся лучшей в лиге. В реальности же Василий Кошечкин и Эдди Паскуале на двоих пропустили в двух матчах 10 шайб и оба раза были заменены друг на друга по ходу игр. И тут ведь, по большому счёту, нет чего-то удивительного: да, оба голкипера «Магнитки» козыряют опытом, но, с другой стороны, Кошечкину уже 39 лет, и в регулярках он и раньше пренебрегал стабильностью, а Паскуале в прошлом сезоне выглядел неубедительно в «Локомотиве». Так что с вратарями в КХЛ сейчас натуральная беда, однако сильно грустить по этому поводу вряд ли нужно. Если веселье на последних рубежах в большинстве клубов лиги продлится и дальше, то нас ждёт уникальный сезон, в котором намного больше команд вынуждены будут делать разницу за счёт атаки, а не обороны. От этого должны повыситься результативность и непредсказуемость, а зрители при таком раскладе только выиграют.

В КХЛ упала посещаемость. Но сегодняшние цифры объяснимы и пока не дают повода переживать

Прошло всего три игровых дня в сезоне, а многие коллеги уже озаботились слабой посещаемостью на аренах КХЛ. Да, некоторые цифры действительно не радуют, однако этому не нужно удивляться, а уж тем более нагнетать обстановку и рассуждать о каких-то тревожных звонках для руководителей клубов.

Итак, количество зрителей на трибунах не радует. Где именно? Многих удивили цифры с московских матчей. На матч за Кубок Открытия ЦСКА — «Металлург» пришли лишь 7337 болельщиков при вместимости арены в 12 680 человек, игру с супервывеской «Динамо» — «Ак Барс» на «ВТБ-Арене» посетили лишь 47,2% зрителей, про посещаемость домашних матчей «Спартака» на «Мегаспорте» даже говорить неудобно, ведь она не дотянула даже до 6000 зрителей в сумме за две игры, при том что арена вмещает более 12 тысяч. Плохие цифры? Плохие. Но давайте не будем забывать, что это начало сентября — то есть практически лето, со всеми его вытекающими огородно-дачными и погодными особенностями: кто-то ещё не вернулся в город с природы, другие предпочитают провести последние тёплые деньки на свежем воздухе, а не на стадионе. Кроме того, мы говорим о Москве — огромном мегаполисе, напичканном развлечениями разного рода и пресыщенном хоккеем. Тут как нигде сильна концентрация тех людей, которые выбираются на арену в исключительных случаях, и старт сезона КХЛ к таковым не относится. По-настоящему разочаровывает пока только посещаемость хоккея на Урале. «Арена-Трактор» вмещает не так уж много (7500 человек), но на первый домашний матч челябинцев пришли 5820 зрителей, на второй — 6754. И это один из самых хоккейных городов страны? В Екатеринбурге цифры ещё более печальные: две игры «Автомобилиста» в «Уральце» не собрали и по 3 тысячи болельщиков, так что даже на трибунах, рассчитанных лишь на 5570 человек, зияли пустоты. Ну и куда им новая арена на 12 тысяч?

Для Челябинска и Екатеринбурга не подойдут московские «отмазки», так что дело в другом. Вероятно, публику в этих городах сейчас могут отпугивать чисто хоккейные аспекты: унылый стиль «Трактора» не способствует болельщицкому ажиотажу (а тут ещё и результат первых матчей плачевный), в Екатеринбурге же, кажется, многие уже попросту не верят, что нынешнее руководство сможет сделать из «Автомобилиста» топ-клуб не только на словах, но и на деле. Больше же пока спрашивать за низкую посещаемость не с кого. В Минске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде лишь чуть-чуть не дотянули до аншлагов на первых матчах, а требовать хорошей посещаемости от ХК «Сочи» или китайского «Куньлуня» в Подмосковье — очень наивно. При этом выборка стадионов для оценки посещаемости КХЛ пока в принципе маловата, ведь ещё не было возможности показать себя болельщикам в Казани, Уфе, Магнитогорске, Омске, Новосибирске. Уверен, что средние цифры обязательно поднимутся в ближайшее время, когда на улицах станет холоднее, при этом периодически проблемы с посещаемостью ещё точно будут возникать. И тут дело не в продукте, который предлагает КХЛ, и не в слабой работе клубов с болельщиками — сейчас-то уже медийно зашевелились практически все. Ну, кроме ЦСКА, где по-прежнему сохраняется своя атмосфера. Есть и другие причины. Во-первых, далеко не все люди сохранили устойчивость и стабильность после серьёзных социальных потрясений последних лет. Пандемия и 24 февраля по многим нанесли серьёзный удар, причём как финансовый, так и психологический. Людям может быть не до хоккея не только из-за отсутствия денег, но и из-за отсутствия настроения, чтобы активно потреблять развлекательный контент. Это, разумеется, относится далеко не ко всем, но надо понимать, что определённый пласт людей от хоккея (как и от других видов интертейнмента) точно отделила апатия. А тут ещё и КХЛ предлагает сразу 34 домашних матча в сезоне, не считая плей-офф. Во-вторых, врагом посещаемости становится увеличивающаяся с каждым годом доступность просмотра хоккея с дивана. Подписка на каналы КХЛ на ТВ стоит копейки, купить подписку на сайте лиги, включающую просмотр абсолютно всех матчей, стоит намного дешевле, чем приобрести абонемент на дешёвые места на одну арену, и это я ещё не говорю о бесплатном показе матчей на федеральном канале, которых в сетке «Матч ТВ» в этом сезоне будет намного больше. Потому что конкуренции с международными турнирами, АПЛ, футбольными еврокубками и прочими событиями теперь фактически нет, а эфир надо заполнять. Наконец, хоккей во всём своём многообразиии оперативно доступен в интернете: множество телеграм-каналов и других площадок предлагают потребителю и видео лучших моментов, и аналитику, и обзоры. Для той аудитории, которая хочет не смотреть полный матч, а узнавать главное из него — идеально. А ведь доля такой аудитории только растёт. Так что сильно уж удивляться низкой посещаемости пока не нужно — на то есть объективные причины. Зрители подтянутся на трибуны с наступлением холодов, но и тогда не стоит ждать какого-то вау эффекта от бесконечных аншлагов. И это нормально, ведь мир меняется.

«Трактор» «горит» на старте сезона. В чём дело?

Давать какие-то оценки командам сейчас ещё, конечно, слишком рано, но некоторые вещи бросаются в глаза, и о них невозможно молчать. Возьмём «Трактор». Челябинский клуб, ярко представивший новую команду в родном городе в конце лета после победы на домашнем предсезонном турнире, оглушительно провалился в стартовых матчах регулярки. «Трактор» уступил «Северстали» 2:4 в ещё более-менее равной борьбе, «Локомотив» же не дал хозяевам льда ни шанса — 4:0. Очевидно, у Челябинска огромные проблемы на последнем рубеже. В сезон «Трактор» зашёл, опираясь, по сути, на одного лишь Эмиля Гарипова, но, увы, мы в очередной раз видим, что известный вратарь попросту не вывозит уровень КХЛ: пропускает простые броски, много суетится, часто теряет ворота и явно чувствует себя на льду некомфортно. О какой уж тут уверенности, которая должна передаваться полевым игрокам, может идти речь?

На Гарипова, если честно, больно смотреть. Отличный человек с правильными жизненными установками, всегда честно работающий на тренировках, кажется, попал в психологическую ловушку после тяжёлой травмы и никак не может выбраться из неё. В 2018-м Эмиль привёл «Ак Барс» к Кубку Гагарина, и как раз после этого у него возникли огромные проблемы со спиной. Затем были операция, восстановление, возвращение на лёд и новые вызовы, но это был уже не тот Гарипов. Эмиль не раз говорил мне, что полностью восстановился и пришёл в себя, но его игра на льду постоянно доказывала обратное — что в «Авангарде», что в московском «Динамо», что в «Тракторе». Да он даже двигаться по-другому стал на льду, что-то случилось с реакцией и чтением игры, и сейчас Эмиль, к сожалению, просто тянет челябинцев на дно.

Не знаю, как в этой ситуации поступать самому голкиперу, но «Трактору», очевидно, нужен новый вратарь. Так как рынок зияюще пуст, менеджменту челябинцев пришлось идти на риск, и поэтому сейчас в Танкоград едет 34-летний канадец Эндрю Хэммонд. В прошлом сезоне у него семь матчей в НХЛ за «Монреаль» и «Нью-Джерси», за плечами есть чудесный отрезок в «Оттаве» в сезоне-2014/2015, когда он стал первым голкипером НХЛ, выигравшем 16 из 18 первых матчей в роли стартëра. Впрочем, высоко взлететь Хэммонду не удалось, бóльшую часть карьеры он провёл в АХЛ, а в последнее время испытывал проблемы со здоровьем. Нет сомнений, что это когда-то был качественный и сильный вратарь, но как пройдёт его адаптация в КХЛ на четвёртом десятке? Готов ли он физически и эмоционально? Как бы не вышло, что в Челябинск в середине сентября пожалует второй Гарипов. Впрочем, важно заметить, что на старте сезона «Трактор» тонет не только из-за вратаря. В матче с «Локомотивом» уральцы вообще не забили ни одного гола, тут как бы вообще к голкиперу не должно быть вопросов. Где игра? Где лидеры? Где Бурдасов, Тертышный, Пулккинен? Где плотная оборона, которую умеет строить Гатиятулин? Пока решительно непонятно, кто у челябинцев будет создавать конструктив в атаке, за который отвечали уехавшие чехи и Бэйлен, и за счёт какого хоккея «Трактор» в принципе будет добиваться успеха. И, кстати, на фоне такой безвольной игры челябинцев как-то даже издевательски звучит мантра Гатиятулина с любой послематчевой пресс-конференции о том, что по самоотдаче к ребятам претензий нет. Кажется, у болельщиков команды есть другое мнение, а самому Анвару Рафаиловичу пора уже стать пожёстче. Хотя бы в раздевалке.

«Металлург» подписал канадского защитника. Кёрран может решить многие проблемы «Магнитки»?

10 пропущенных шайб за два матча — это проблема не только вратарей «Магнитки». Да, Кошечкин и Паскуале запускали с открытых бросков, но ведь кто-то же эти броски давал наносить? В целом слабость защиты «Металлурга» была прогнозируема ещё летом, когда формировался состав команды. Земчёнок и Минулин прогрессируют — это факт. Здорово, что остался в команде Егор Яковлев, хотя он иногда «привозит» в свои ворота. В остальном же оборона «Магнитки» после ухода жёсткого Пашнина и Дронова выглядела уязвимо: Маклюков, Хабаров, Орехов, Хохлов. Не сравнить по уровню, например, с атакой уральцев. Первые матчи подтвердили, что в защите у «Металлурга» сейчас проходной двор. Обрезы, привозы, сумбур, свобода для форвардов соперника. Конечно, надо делать скидку на начало сезона, но очевидно, что в долгосрочной перспективе эту линию надо укреплять. Кроме того, бросалась в глаза нехватка у «Металлурга» атакующего защитника на синюю линию. Яковлев, например, классно возит шайбу и разгоняет атаки, но он не диспетчер. В прошлом сезоне эту нишу занимал нещадно критикуемый за игру в обороне Линус Хультстрём, сейчас в роли блюлайнера наигрывается Хохлов, но даже до уровня шведа пока не дотягивает. Словом, у «Магнитки» ворох проблем с линией защиты, и логично, что уже сейчас руководители клуба пытаются решить хотя бы часть из них — недавно «Металлург» объявил о подписании Коди Кёррана. Это опытный 32-летний канадец, никогда не игравший в НХЛ, зато имеющий хороший стаж игры в европейских чемпионатах. Кёрран поиграл в Норвегии, Дании, Швеции, где всегда имел шикарную статистику, причём как по результативности, так и по показателю полезности. Кроме того, Коди — вожак и лидер коллектива по своим ментальным качествам.