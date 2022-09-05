Российские вратари возглавили рейтинг лучших голкиперов НХЛ

Российские голкиперы возглавили десятку лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network. Рейтинг доступен на сайте лиги.

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Первую строчку занял двукратный обладатель Кубка Стэнли, вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На втором месте расположился олимпийский чемпион в составе сборной России, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Также в топ-10 вошел вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, занявший пятое место в рейтинге.

Ранее Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. В споре за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».