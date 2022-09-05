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7 часов назад

Российские вратари возглавили рейтинг лучших голкиперов НХЛ

Российские голкиперы возглавили десятку лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network. Рейтинг доступен на сайте лиги.

Российские вратари возглавили рейтинг лучших голкиперов НХЛ
Фото: ReutersReuters

Первую строчку занял двукратный обладатель Кубка Стэнли, вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На втором месте расположился олимпийский чемпион в составе сборной России, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Также в топ-10 вошел вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, занявший пятое место в рейтинге.

Ранее Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. В споре за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

Следующий сезон регулярного чемпионата НХЛ начнется 7 октября. В первой игре встретятся «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдет 1312 матчей.

Хоккей,Юусе Сарос,Якоб Маркстрем,Игорь Шестеркин,Илья Сорокин,Андрей Василевский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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