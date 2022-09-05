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6 часов назад

20-летний канадский хоккеист умер во время матча

Газета.Ruиещё 2

Канадский нападающий хоккейной команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча, передает Enews.

20-летний хоккеист умер во время матча
Фото: TwitterTwitter

Как сообщает источник, хоккеист упал в раздевалке в перерыве матча между молодежными командами «Сентенниалс» и «Бостон Джуниор Брюинс» в рамках предсезонного турнира.

Врач команды в это время находился на льду вместе с другим хоккеистом, получившим травму. Он услышал крики Полфримана и прибежал в раздевалку, чтобы оказать тому первую помощь.

На место инцидента приехала машина скорой помощи, которая попыталась реанимировать 20-летнего Полфримана. Сделать это не удалось, и в больнице врачи констатировали его смерть. Причины гибели спортсмена устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 14-летний хоккеист из Санкт-Петербурга, тренировавшийся в хоккейном клубе СКА, умер во время тренировки из-за удара шайбы в область сердца.

Хоккей,СКА,
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