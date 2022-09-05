20-летний канадский хоккеист скончался во время матча

Врач команды пытался реанимировать Элая Полфримана, но, когда скорая довезла его до больницы, он скончался.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Трагедия произошла в Канаде прямо во время матча предсезонного турнира молодёжных команд «Эр Сентенниалс» и «Бостон Джуниор Брюинз» в Канаде. Канадский нападающий «Сентенниалс» Илай Полфриман потерял сознание и больше не пришёл в себя. Ему было 20 лет.

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Илай упал в раздевалке во время перерыва. Как сообщает CBC, врач команды в это время находился на льду вместе с другим игроком, который получил травму во время игры. Услышав крики из раздевалки, он тут же поспешил туда и начал проводить закрытый массаж сердца. Мама Илая, которая работает медсестрой и смотрела матч с трибун, тоже бросилась в раздевалку.

Когда хоккеиста забирала скорая помощь, его пульс уже практически не прощупывался. В больнице врачи констатировали его смерть. Её причины не сообщаются.

Илай готовился ко второму сезону в составе «Сентенниалс» в одной из низших молодёжных лиг Онтарио – GOJHL. В прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром команды, набрав 29 очков в 44 матчах, а в конце этого августа его сделали капитаном команды.

«Мы ждали, что Илай станет прекрасным капитаном. Никто из соперников не позволял себе вольности с нашими игроками, потому что иначе им бы пришлось разбираться с Илаем. Ребята его за это уважали, они знали, что он всегда встанет

Игроки других команд вспоминают его и говорят, что он – игрок, которого хотели бы видеть в любой команде, но никто не хотел играть против него. Это лучшая дань уважения любому хоккеисту», — сказал вице-президент клуба Брайан Шатц.

Со всех уголков Канады полетели соболезнования родителям хоккеиста, к арене всё несли и несли цветы и клюшки, а мэр Норт Дамфрис поручил приспустить флаги. Скорбел весь маленький городок. «Это необъяснимая трагедия, и никакие слова не смогут облегчить нашу общую боль», — выпустила заявление лига. Матчи предсезонного турнира были отложены на несколько дней, а все участвующие в нём команды приняли решение почтить память игрока стикерами в его честь, которые будут носить на шлемах в этом сезоне.

Остальные участники турнира спустя два дня после трагедии возобновили матчи, начав их с минуты молчания. «Сентенниалс» взяли несколько дней паузы, чтобы проводить своего капитана в последний путь. Похороны назначены на 6 сентября, а пока команда организовала специальное собрание, чтобы родители Илая и его партнёры по команде смогли поделиться чувствами и поддержать друг друга.

Папа Илая обратился с напутствием к остальным игрокам, которые тоже тяжело переживают горе: «День, когда Илая назначили капитаном, стал для него самым счастливым в жизни. Теперь вы весь год должны выкладываться в каждой смене, а дух Илая будет вам в этом помогать. Я хочу это увидеть».

Шанц говорит, что, когда слово взяла мама, все заплакали. Она поблагодарила всех за то, как сильно они старались спасти её сына, и добавила: «Хоккей – это игра, а жизнь – намного больше хоккея. Делайте всё возможное и знайте, Илай будет рядом».