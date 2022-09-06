Хоккеист "Салавата Юлаева" Мерфи объяснил принципиальность матчей Россия - Канада

Хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Райан Мерфи рассказал о принципиальности противостояния между Россией и Канадой. "Для меня США не были таким принципиальным соперником, потому что с американцами ты постоянно играешь по юниорам. А когда так часто встречаешься, то начинаешь дружить с ними. Так что для меня самыми главными были матчи Канады с Россией. Это идет еще с Суперсерии-1972. Это всегда невероятный, атакующий хоккей с множеством голов. А с США мы постоянно играли, я в юниорской лиге играл с парой американцев, которые были в своей сборной на молодежном чемпионате мира. Тяжело ненавидеть на льду людей, которых ты видишь каждый день. А Россия - Канада – это настоящее противостояние", — приводит слова хоккеиста "Чемпионат.com". Напомним, в феврале совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Позднее незавиcимый диcциплинарный cовет IIHF отклонил апелляцию Федерации хоккея Роccии (ФХР) на отcтранение cборных Роccии от учаcтия в международных cоревнованиях. Ранее глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборная России сразу вернется в высший дивизион ЧМ после отстранения.