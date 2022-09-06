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8 часов назад

Форвард "СКА-Невы" Танков может пропустить около года из-за тяжелой травмы

Газета.Ruиещё 5

Нападающий "СКА-Невы" Кирилл Танков получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) против петербургского "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс". Во время игрового эпизода хоккеиста толкнули в борт. Со льда его унесли на носилках, 20-летний форвард был доставлен в реанимацию. 6 сентября обозреватель "Матч ТВ" Павел Лысенков в своем Telegram-канале опубликовал информацию, согласно которой спортсмен может из-за травмы пропустить около года. Сообщается, что после первичного обследования врачи диагностировали перелом шейного позвонка - предположительно пятого. "Реакция в СКА - все в шоке. Это чудо, что юный форвард остался жив. Но наш хоккей потерял очень сильного и перспективного игрока, который по потенциалу мог вырасти в нового Панарина или Кучерова. Танков был лучшим по своему возрасту. Его уже в этом сезоне планировали подключать к КХЛ, потому что парень очень успешно прошел сборы, и сейчас его отправили в высшую лигу за игровой практикой. Он мог уехать за океан, но остался дома, чтобы развиваться в России", - написал Лысенков. Ранее сообщалось, что канадский нападающий хоккейной команды "Эр Сентенниалс" Илай Полфриман умер во время матча.

Форвард "СКА-Невы" Танков может пропустить около года из-за тяжелой травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Хоккей,Павел Лысенков,СКА,Динамо,
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