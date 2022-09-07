«Северсталь» стала обладателем рекорда КХЛ

Вчера, 6 сентября, череповецкая «Северсталь» забросила три шайбы в ворота магнитогорского «Металлурга», играя с пустыми воротами (т.е. вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока).

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Это четвёртый случай в истории КХЛ и первый, когда все три шайбы забросила одна команда.

Предыдущие три игры: «Северсталь» — «Нефтехимик» — 3:4 ОТ (17.02.2013), «Лада» — «Югра» — 4:3 Б (28.12.2014), «Ак Барс» — «Металлург» — 4:3 ОТ (27.12.2021).