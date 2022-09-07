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1 час назад

«Северсталь» стала обладателем рекорда КХЛ

Чемпионат.comиещё 1

Вчера, 6 сентября, череповецкая «Северсталь» забросила три шайбы в ворота магнитогорского «Металлурга», играя с пустыми воротами (т.е. вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока).

«Северсталь» стала обладателем рекорда КХЛ
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Это четвёртый случай в истории КХЛ и первый, когда все три шайбы забросила одна команда.

Предыдущие три игры: «Северсталь» — «Нефтехимик» — 3:4 ОТ (17.02.2013), «Лада» — «Югра» — 4:3 Б (28.12.2014), «Ак Барс» — «Металлург» — 4:3 ОТ (27.12.2021).

Напомним, «Северсталь» уступала по ходу матча со счётом 0:3, однако смогла отыграться на последней минуте основного времени и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке тренер череповчан Андрей Разин снял вратаря и Александр Петунин оформил дубль, принеся волевую победу «Северстали».

Хоккей,Александр Петунин,Андрей Разин,ХК Северсталь,Металлург,
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