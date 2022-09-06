Воробьева оштрафовали на ₽2 млн за взятку для военкомата

Хоккеиста СКА Михаила Воробьева приговорили к штрафу в два миллиона рублей по делу о даче взятки за отсрочку от армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ХК СКА ХК СКА

Прокурор просил оштрафовать Воробьева на три миллиона рублей. Гособвинитель заявил о смягчающих обстоятельствах - признании вины, сотрудничестве со следствием и явке с повинной.

В последнем слове хоккеист заявил, что сожалеет о содеянном.

Воробьев, а также хоккеисты Анвар Сулейманов и Владислав Лукин стали фигурантами дела о даче взятки в крупном размере. По версии следствия, когда все они играли за «Салават Юлаев», житель Уфы «со связями» предложил им отсрочку от армии на фиктивных основаниях за взятку.

В отношении этого человека - он был посредником при передаче денег в военкомат - также возбудили уголовное дело.