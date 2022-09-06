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5 часов назад

Хоккеиста Воробьева оштрафовали на 2 миллиона за взятку для военкомата

Мария Иванова

Хоккеиста СКА Михаила Воробьева приговорили к штрафу в два миллиона рублей по делу о даче взятки за отсрочку от армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Воробьева оштрафовали на ₽2 млн за взятку для военкомата
Фото: ХК СКАХК СКА

Прокурор просил оштрафовать Воробьева на три миллиона рублей. Гособвинитель заявил о смягчающих обстоятельствах - признании вины, сотрудничестве со следствием и явке с повинной.

В последнем слове хоккеист заявил, что сожалеет о содеянном.

Воробьев, а также хоккеисты Анвар Сулейманов и Владислав Лукин стали фигурантами дела о даче взятки в крупном размере. По версии следствия, когда все они играли за «Салават Юлаев», житель Уфы «со связями» предложил им отсрочку от армии на фиктивных основаниях за взятку.

В отношении этого человека - он был посредником при передаче денег в военкомат - также возбудили уголовное дело.

Mash утверждает, что посредник - бизнесмен Фарит Самигуллин - попался полиции в апреле и рассказал о многих преступных схемах, в которых участвовал, в том числе с уфимскими спортсменами, платившими 150–200 тысяч рублей за отсрочки от армии.

Хоккей,Владислав Лукин,Михаил Воробьев,
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