Воробьева оштрафовали на ₽2 млн за взятку для военкомата

Хоккеиста СКА Михаила Воробьева приговорили к штрафу в два миллиона рублей по делу о даче взятки за отсрочку от армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Прокурор просил оштрафовать Воробьева на три миллиона рублей. Гособвинитель заявил о смягчающих обстоятельствах - признании вины, сотрудничестве со следствием и явке с повинной.
В последнем слове хоккеист заявил, что сожалеет о содеянном.
Воробьев, а также хоккеисты Анвар Сулейманов и Владислав Лукин стали фигурантами дела о даче взятки в крупном размере. По версии следствия, когда все они играли за «Салават Юлаев», житель Уфы «со связями» предложил им отсрочку от армии на фиктивных основаниях за взятку.
В отношении этого человека - он был посредником при передаче денег в военкомат - также возбудили уголовное дело.
Mash утверждает, что посредник - бизнесмен Фарит Самигуллин - попался полиции в апреле и рассказал о многих преступных схемах, в которых участвовал, в том числе с уфимскими спортсменами, платившими 150–200 тысяч рублей за отсрочки от армии.