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5 часов назад

Форвард системы СКА Кирилл Танков, скорее всего, выбыл на год

Матч ТВ

«Матч ТВ» стали известны шокирующие подробности травмы форварда «СКА-Невы» Кирилла Танкова, который тот получил в матче регулярного чемпионата ВХЛ против «Динамо» из Санкт-Петербурга. Игрока толкнули в спину на борт, и потом он на носилках был доставлен в больницу.

Российский хоккеист выбыл на год из-за тяжелой травмы
Фото: ХК «СКА‑Нева»ХК «СКА‑Нева»

После первичного обследования врачи диагностировали перелом шейного позвонка — предположительно пятого. С большой долей вероятности, Танков выбыл из строя на целый год.

На счету 20-летнего Танкова 55 матчей в рамках ВХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач.

Хоккей,СКА,Динамо,
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