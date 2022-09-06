Российский хоккеист выбыл на год из-за тяжелой травмы

«Матч ТВ» стали известны шокирующие подробности травмы форварда «СКА-Невы» Кирилла Танкова, который тот получил в матче регулярного чемпионата ВХЛ против «Динамо» из Санкт-Петербурга. Игрока толкнули в спину на борт, и потом он на носилках был доставлен в больницу.