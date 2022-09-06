Российский хоккеист выбыл на год из-за тяжелой травмы

«Матч ТВ» стали известны шокирующие подробности травмы форварда «СКА-Невы» Кирилла Танкова, который тот получил в матче регулярного чемпионата ВХЛ против «Динамо» из Санкт-Петербурга. Игрока толкнули в спину на борт, и потом он на носилках был доставлен в больницу.
После первичного обследования врачи диагностировали перелом шейного позвонка — предположительно пятого. С большой долей вероятности, Танков выбыл из строя на целый год.
На счету 20-летнего Танкова 55 матчей в рамках ВХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач.