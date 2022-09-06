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3 часа назад

Конгресс IIHF рассмотрит вопрос о регламенте возвращения россиян на чемпионат мира

ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о порядке возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионате мира в случае утверждения такого допуска. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

IIHF рассмотрит вопрос о порядке возвращения россиян на чемпионат мира по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире "Матч ТВ" сообщил о том, что, со слов Тардифа, сборная России, в случае возвращения на чемпионат мира, будет выступать в высшем дивизионе. В связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета IIHF приняла решение не допускать российские и белорусские команды до соревнований под своей эгидой. Сборные России и Белоруссии пропустят чемпионаты мира следующего года во всех возрастных категориях.

"На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет IIHF работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже, - сказал Тардиф. - Все это будет представлено совету IIHF до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса".

Полугодовой конгресс IIHF пройдет в турецком Белеке с 29 сентября по 1 октября.

Хоккей,Люк Тардиф,Рустам Шарафутдинов,Владислав Третьяк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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