IIHF рассмотрит вопрос о порядке возвращения россиян на чемпионат мира по хоккею

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о порядке возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионате мира в случае утверждения такого допуска. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент IIHF Люк Тардиф .

В понедельник президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире "Матч ТВ" сообщил о том, что, со слов Тардифа, сборная России, в случае возвращения на чемпионат мира, будет выступать в высшем дивизионе. В связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета IIHF приняла решение не допускать российские и белорусские команды до соревнований под своей эгидой. Сборные России и Белоруссии пропустят чемпионаты мира следующего года во всех возрастных категориях.